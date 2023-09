L’Argentina arriva in Bolivia con i tubi di ossigeno: il motivo

Curiosità per l'Argentina diLionel Messiche, nella giornata di oggi 11 settembre, è arrivata a La Paz pronta per affrontare la Bolivia nelle prossime ore per il match valido per la qualificazione ai Mondiali 2026. Per l'occasione però, la nazionale albiceleste si è rifornita di particolari tubi, portati singolarmente da ogni calciatore. Cosa c'è all'interno di questi tubi? Ossigeno.