L’Atalanta ringrazia ufficialmente l’Udinese. Il motivo…

Udinese-Atalanta doveva essere una delle gare più importanti del pomeriggio di Serie A di ieri. Doveva, appunto. Il campo impraticabile a causa di una fortissima pioggia che si è abbattuta sulla Dacia Arena ha portato all’inevitabile rinvio della partita. I friulani si sono comunque resi protagonisti di un bel gesto nei confronti dell’Atalanta, mettendo a disposizione della squadra di Gasperini il campo per allenarsi nella giornata di oggi. Per questo motivo l’Atalanta ha ringraziato ufficialmente l’Udinese:

“Dopo il rinvio della partita contro l’Udinese a causa del terreno di gioco impraticabile a causa delle abbondanti piogge cadute su Udine, l’Atalanta ha svolto una seduta di allenamento. La squadra ha lavorato su un campo in sintetico messo a disposizione dall’Udinese Calcio che l’Atalanta ringrazia per l’ospitalità. La partenza per il rientro a Bergamo, come da programma, è prevista per il tardo pomeriggio.” Questa la nota ufficiale dei friulani.