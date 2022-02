L’Atalanta sarà americana: il club vale 500 milioni

Cambio di proprietà in arrivo per la Dea

Nelle ultime ore girava la voce di un interessamento per l' Atalanta da parte del fondo statunitense KKR . L'indiscrezione è stata confermata e la Dea si accinge a un cambio di proprietà storico. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, è stata trovata l’intesa per la cessione del pacchetto di maggioranza del club ad investitori americani. La famiglia Percassi resterà titolare del 45% delle azioni e conserverà la gestione della società, con Luca Percassi confermato come amministratore delegato. I nuovi proprietari, a cui va il 55%, investiranno a titolo personale. La famiglia Percassi aveva acquisito la maggioranza del club bergamasco nel 2010, quando la squadra si trovava ancora in Serie B, per una cifra pari a 14 milioni di euro. Le firme sono previste a breve: già per lunedì si aspetta l’annuncio di un’operazione in cui la società bergamasca viene valutata intorno ai 500 milioni.

Fondato nel 1976 come Kohlberg Kravis Roberts & Co, KKR dal 2010 è quotato alla Borsa di New York, ed è cresciuto in diversi settori, dalle infrastrutture al real estate, dall’immobiliare agli hedge funds l’azienda, completando 280 investimenti di private equity in società in portafoglio con quasi mezzo miliardo di valore. Il fondo ha uffici in 21 città in quattro continenti (America, Europa, Asia e Medio Oriente). In Italia, lo scorso anno KKR è già entrato in Fibercop a fianco di Tim e Fastweb, con il con 37,5% del capitale.