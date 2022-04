L’Atalanta torna alla vittoria col Venezia, Lukic trascina il Torino contro lo Spezia

I risultati dei match delle 15

Alle 15 sono andate in scena le due partite che hanno aperto la 34a giornata di Serie A, tra Venezia-Atalanta e Torino-Spezia. I bergamaschi tornano alla vittoria con un 1-3 dopo l'ultima vittoria in campionato datata 20 marzo contro il Bologna. Match mai in discussione per la squadra di Gasperini: in rete Pasalic, Duvan Zapata e Muriel. Gol della bandiera per i lagunari firmato da Crnigoj.