Lazio, agente Immobile: “Chiuderà la carriera qui. Il Napoli? E’ acqua passata”

Le parole dell'agente dell'attaccante biancoceleste

Alessandro Moggi , agente di Ciro Immobile , è intervenuto a Radio Marte parlando della possibilità per l'attaccante biancoceleste di chiudere la carriera alla Lazio e su un possibile trasferimento al Napoli in passato:

"Chiuderà la carriera alla Lazio, segno definitivo di attaccamento profondo al club. Resterà qui fino al termine della sua carriera. Il club ha fatto un gesto importantissimo legandosi a Ciro fino al 2026. Parliamo del più forte centravanti in Italia degli ultimi anni, numericamente ha fatto benissimo e ha vinto anche la Scarpa d’Oro. Immobile non venne al Napoli per via di Lapadula? Ormai è acqua passata".