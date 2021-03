Lazio, Correa ci crede: “Bayern Monaco letale in attacco, ma vogliamo provare a passare”

Tempo di tornare in campo per la Lazio di Simone Inzaghi che si appresta ad affrontare la mission impossible dell’Allianz Arena. L’attaccante della Lazio Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia del match di Champions League con il Bayern Monaco: “Dobbiamo provare a fare subito qualche gol e stare vicino alla porta per cercare di fare bene e tentare di passare il turno. Abbiamo sempre questo obiettivo, ci abbiamo lavorato molto e vogliamo uscire da questo doppio confronto a testa alta”. Lo strapotere offensivo del Bayern Monaco è noto anche per Correa: “Loro in attacco hanno dei calciatori che fanno la differenza e dovremo cercare di fare male quando arriviamo nella loro area, provando a difenderci bene quando arrivano nella nostra area di rigore. Dobbiamo cercare di sfruttare bene le occasioni che ci arrivano per fargli male”.