Lazio-Empoli, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Alle 14.30 scendono in campo Lazio e Empoli per il turno di campionato in concomitanza con l'Epifania. Maurizio Sarri si affida a Luis Alberto a centrocampo e c'è il ritorno di Immobile al centro dell'attacco. Andreazzoli si affida al tandem Di Francesco-La Mantia. Ecco le scelte ufficiali: