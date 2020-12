Ciro Immobile parla a Sky Sport dopo la vittoria della Lazio sul Napoli:

“Questa vittoria vale 10, non solo per i punti ma anche per l’aspetto psicologico. Nelle ultime gare era mancato tutto quello che abbiamo messo in campo questa sera. Dovevamo lavorare sotto l’aspetto psicologico, c’è chi ha bisogno del bastone e chi della carota. Abbiamo messo tanto per far tornare la Lazio, è una partita che ci servirà da lezione per il futuro”.