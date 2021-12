Lazio, in stallo il rinnovo di Luiz Felipe: due club spagnoli sul difensore

Sul difensore ci sono gli occhi due club della Liga spagnola

Come riferisce Tuttosport, su Luiz Felipe è forte l'interesse dalla Spagna, con il Barcellona che si è aggiunto al Real Betis tra le pretendenti. I contatti con il club sono continui, ma la sensazione è che Lotito debba fare uno sforzo in più rispetto ai 2 milioni a stagione proposti. Nel caso non si dovesse raggiungere almeno 2,5 a stagione, ecco che l'italobrasiliano potrebbe lasciare Formello come fatto in precedenza da De Vrij.