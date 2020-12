Lazio, Inzaghi: “Abbiamo strameritato di vincerla. Rinnovo? Ne parlerò con il presidente”

Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria contro il Napoli a Sky Sport: “Obiettivamente in questo cammino abbiamo perso tanti punti ma abbiamo anche ottenuto una difficile qualificazione in Champions che deve essere un punto di partenza. Abbiamo sbagliato solo la partita contro l’Udinese. L’abbraccio con Luis Alberto? Viene fuori da un momento particolare, sta combattendo con una pubalgia fastidiosa, cerchiamo di stargli vicino perchè è un giocatore importantissimo per noi. Ai ragazzi avevo chiesto un buon impatto sulla gara, abbiamo strameritato di vincerla. Abbiamo avuto diverse problematiche, forse anche qualcosa in più rispetto ad altre squadre. Rinnovo? Ne parlerò dopo Natale con il presidente”.