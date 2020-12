Lazio, Inzaghi: “Affrontare mio fratello mi emoziona. Bayern? Lavorare per arrivare nel migliore dei modi”

Vigilia di campionato per la Lazio che affronterà il Benevento. Fratelli Inzaghi contro anche se oggi il tecnico della Lazio ha parlato del sorteggio Champions che ha abbinato il club capitolino al Bayern Monaco: “Giocare contro mio fratello sarà emozionante, ognuno farà la propria partita. Saremo avversari per 90 minuti e alla fine ci abbracceremo. Sarà una grande soddisfazione per i nostri figli e genitori. In questo momento il cammino in campionato all’Olimpico non è stato positivo, l’assenza dei nostri tifosi la sentiamo. La Champions ci ha portato via qualche punto ma adesso dobbiamo andare avanti perché il cammino è ancora lungo. Bayern Monaco? Affrontiamo i campioni in carica, sarà un grande onore. Quando sei nelle migliori 16 d’Europa non esistono partite facili, sarà stimolante, un’occasione collettiva per crescere -riporta laziochannel.it-. Dovremo lavorare per arrivare nel migliore dei modi agli ottavi di finale”.