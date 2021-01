Lazio, Inzaghi: “Atalanta squadra più in forma del campionato”

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, ha presentato la partita di domani con l’Atalanta valida per i quarti di finale di Coppa Italia: “Sarà una settimana impegnativa, con un doppio confronto con l’Atalanta che è la squadra più in forma del campionato. Dovrò valutare la condizione dei ragazzi, ma dobbiamo affrontare una gara per volta e cercare di alternare e forze tra la partita di domani e domenica”. Intanto, procede il mercato con il probabile arrivo di un difensore a tamponare l’emergenza lasciata dall’infortunio di Luiz Felipe. Domani sono fissate le visite mediche per un nuovo acquisto, probabilmente Musacchio dal Milan: “Abbiamo un problema in difesa, con la società c’è tanta sinergia, tra me e il direttore Tare. Penso che un giocatore arriverà ad aiutarci” ha concluso Inzaghi.