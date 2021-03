Lazio, Inzaghi: “Contro il Bayern faremo la nostra partita”

Il commento del tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo il successo all’Olimpico contro il Crotone: “La Lazio ha fatto un’ottima gara però abbiamo commesso qualche errore importante sui due gol e una squadra come la nostra non può permetterselo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché siamo stati bravi a vincere una partita molto molto importante. Si ci siamo messi a quattro dietro. Sono stati molto bravi i subentrati, abbiamo avuto occasioni importanti come quella di Milinkovic e poi siamo stati bravi a vincere con Caicedo”. Sul Bayern Monaco prossima tappa dei capitolini Inzaghi ha detto: “E’ stato raggiunto un obiettivo con gli ottavi di finale. Adesso a Monaco cercheremo di fare la nostra partita ben sapendo qual è stato il risultato dell’andata”.