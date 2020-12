Lazio, Inzaghi: “Domani tanti assenti ma vogliamo dare continuità. Pioli sta facendo un gran lavoro”

Dopo la vittoria contro il Napoli, la Lazio di Simone Inzaghi è attesa da un’altra gara complicata, quella contro il Milan. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha presentato la partita contro la capolista: “Vogliamo dare continuità ai nostri risultati. Il Milan è la squadra più forte e più in forma del campionato, per questo domani servirà una grande partita. Dovremo fare i conti con alcune assenze pesanti come quelle di Leiva, Lulic, Acerbi, Parolo e Fares ma faremo del nostro meglio. Pioli? Ha portato certezze nel club rossonero, sta svolgendo un lavoro importante”.