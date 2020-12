Lazio, Inzaghi: “Possiamo rientrare nella lotta per il vertice, i tanti impegni ci hanno frenato. Il rinnovo…”

La Lazio si prepara al big match di domani contro il Napoli di Gattuso. Il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, ha presentato la gara contro i campani nella classica conferenza stampa di vigilia: “Domani sarà una partita molto complicata, si affrontano due squadre forti che hanno grandi ambizioni. Sono convinto che possiamo rientrare nella lotta di testa, sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà con gli impegni ravvicinati. Il mio rinnovo? Ho parlato con Lotito, ma la firma non dipende dal mercato di gennaio. Il mio rapporto con il presidente va oltre tutto, lavoriamo insieme da 16 anni. Adesso pensiamo alla gara di domani, vogliamo far bene perchè non possiamo accontentarci di punto guadagnato con Verona e Benevento, è troppo poco”.