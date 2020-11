Lazio, Inzaghi: “Prima del Dortmund c’è l’Udinese. Non penso al turn-over”

La Lazio è pronta a tornare in campo dopo la vittoria in Champions contro lo Zenit, il mirino adesso si sposta sull’Udinese di Gotti, avversario dei biancocelesti nel lunch day di domani.

LE PAROLE DI INZAGHI

Il mister della Lazio Simone Inzaghi non poteva non ricordare Maradona nella conferenza pre Udinese: “È andata via una leggenda del calcio – dichiara Inzaghi – lo ricordo con piacere, nell’ottobre del 2016 quando ci fu la parta della Pace venne qui ad allenarsi. Diede calore a tutti, ha lasciato un vuoto enorme”. Il tecnico biancoceleste poi passa a parlare di turn-over: “Ce n’è poco nella mia testa, perché con le cinque sostituzioni è cambiato il calcio. Non ci sono più i panchinari, ci sono rose molto lunghe. Domani mi mancheranno ancora Muriqi e Lulic che sarebbero stati importanti”. Udinese primo obiettivo, per pensare alla Champions ci sarà tempo: “Domani dovremo fare la migliori partita possibile, testa e gambe devono essere rivolte soltanto a domani. L’Udinese ha vinto l’ultima partita, è una delle migliori difese del campionato. É allenata da Gotti che mi piace tanto”. La Lazio non sembra rientrare tra le papabili contendenti allo scudetto, ma i discorsi non disturbano Inzaghi: “Ci sono abituato a rimanere sempre fuori dalle griglie. Adesso abbiamo il dovere di rimanere con le prime: abbiamo le potenzialità, dipenderà da noi”.