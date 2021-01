Lazio, Lucas Leiva: “Finalmente non abbiamo subito gol. Ora vinciamo il derby”

Il calciatore della Lazio Lucas Leiva ha analizzato ai microfoni di Lazio Style Channel la vittoria ottenuta contro il Parma: “Sono felice, ieri è stato il mio compleanno e quello della Lazio ed oggi abbiamo vinto. È stata una partita difficile ma abbiamo meritato la vittoria. Ieri ho ricevuto tanti auguri per il mio compleanno, mi ha fatto piacere ed è stato un weekend perfetto. Oggi non abbiamo subito gol e questo è importante perché il gol prima o poi lo troviamo sempre. Arriviamo al derby con tanta fiducia, vogliamo vincerlo per scalare la classifica”.