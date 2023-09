Lazio, nuova ipotesi per lo stadio di proprietà: i dettagli

Intervenuto ai microfoni di Radio Roma Sound, Claudio Lotitoha ipotizzato diversi scenari per il futuro stadio della Lazio. Tra questi, il presidente del club biancoceleste ha aperto all'ipotesi "Flaminio". "Lavoriamo per consegnare un luogo esclusivo per i nostri tifosi. A breve riusciremo a darvi delle risposte certe. Una cosa è sicura: bisogna avere un impianto di proprietà" - ha sottolineato Lotito. "Flaminio? E' una delle ipotesi ma questa non è una gara con la Roma. Vogliamo una struttura che sia una casa per i laziali. Non conterà arrivare prima dell'altra società, l'obiettivo è fare felici i nostri tifosi" - conclude il presidente della Lazio.