Lazio, quel sogno infranto di Daniel morto a 19 anni in un incidente automobilistico

Un gravissimo lutto ha colpito tutto il mondo del calcio. Il diciannovenne Daniel Guerini, giocatore della Lazio Primavera e Azzurrino per le convocazioni nelle Nazionali Under 15 e Under 16, è deceduto a seguito di un terribile incidente automobilistico accaduto ieri sera sulle strade di Roma. Uno scontro frontale, il cui impatto è stato fatale per Daniel che viaggiava insieme a due suoi amici che sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale in codice rosso.

Centrocampista versatile, nato a Roma il 21 marzo 2002, aveva appena compiuto 19 anni ma con già alle spalle un lungo excursus presso società professionistiche come Spal, Fiorentina, Torino e Lazio, con cui stava disputando il campionato Primavera.

Immediato il cordoglio del mondo calcistico, che ha voluto ricordarlo con messaggi e foto apparsi sui social, in particolare quelli dei suoi compagni di squadra sconvolti e increduli per la tragedia che ha stroncato la giovane vita del loro amico.

Grande la commozione della Federazione Italiana Giuoco Calcio espressa con le parole del presidente, Gabriele Gravina: “Una tragedia che ha sconvolto tutti, Daniel faceva parte della nostra famiglia. Mi unisco al cordoglio dei parenti e della sua società, la Lazio”. Vivo il ricordo del coordinatore delle Nazionali Giovanili, Maurizio Viscidi: “Ricordo molto bene Daniel già dalle prime convocazioni nella Nazionale Under 15. Quando veniva a Coverciano eravamo tutti d’accordo sulla sua grande tecnica ed eleganza. Era sempre educato, sensibile e felice di vestire la maglia Azzurra. Un dolore immenso e insanabile”.