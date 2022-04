Lazio, Sarri: “Arrabbiato con me stesso e i calciatori per il derby. Sul futuro…”

Le parole del tecnico biancoceleste

"Futuro? Vedremo. Per ora il mio futuro è il Sassuolo. Abbiamo professionisti che ci daranno il 100% fino alla fine della stagione. Abbiamo fatto una partita inspiegabile contro la Roma, non tanto nel risultato ma per l’atteggiamento. Si può perdere ma con un altro tipo di reazione. Sono arrabbiatissimo con i giocatori e anche con me stesso. Avevo avuto la sensazione che la carica emotiva non era quella giusta. Ho cercato di intervenire ma non l’ho fatto in maniera giusta. Ora orgoglio e reazione e senza pensare ad altre storie. Le nazionali non rappresentano più un movimento del Paese. Si fanno discorsi di massimi sistemi, ho sentito sparare cavolate mostruose sui problemi del calcio italiano in questa settimana. Qui stiamo 30-35 anni indietro, ma nessuno parla di strutture. Quando io parlo dei terreni di gioco, mi dicono che mi lamento. Abbiamo pagato questa mancata cura di tutti i particolari".