Lazio, Sarri: “La Coppa Italia è una competizione antisportiva. Possiamo migliorare”

Le parole dell'allenatore biancoceleste

"Sia noi che il Milan arriviamo a questa partita con i presupposti giusti, noi abbiamo vinto una gara importante e loro il derby. Noi abbiamo voglia e fame per affrontare una squadra che si sta giocando lo scudetto. I margini di miglioramento sono ampi, il Milan partiva già da una base di più alto livello perché è un gruppo che lavora insieme da tempo. Dispiace che la competizione sia una delle più antisportive del mondo, con un sorteggio che non si sa dove, da chi e quando viene effettuato, palesemente realizzata per far arrivare in diretta televisiva certe squadre".