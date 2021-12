Lazio, Sarri: “L’Europa League ci sta penalizzando. Rinnovo? Ecco i nostri obiettivi”

Le parole dell'allenatore biancoceleste

La Lazio deve riscattare la sconfitta nell'ultimo turno di campionato contro il Sassuolo. Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida contro il Genoa. Ecco le sue parole: "Questa è una squadra che ha un buon livello di applicazione, non deve recepire messaggi. Il campionato è chiaro: l'Europa League ci sta tritando, per colpe nostre. Dopo le partite di Europa League abbiamo una media molto più bassa, ti porta ad avere punti in meno. La squadra non riesce a gestire confronti così ravvicinati, soprattutto se si parla di confronti europei".