Lazio, Sarri: “Non siamo ancora una squadra forte. Il mio futuro dipende da Lotito”

Le parole del tecnico biancoceleste

"Ci manca il passo per diventare una squadra forte. Mi sembra un problema decennale. Veniamo da una storia in cui non c’erano Inter e Milan e la Lazio ha fatto la Champions una volta sola. Stiamo lavorando per risolvere questo problema. Non è facile. Io non mi faccio condizionare da un finale di stagione. Mi faccio condizionare solo dalle parole del presidente e null’altro. Nel calcio i contratti non servono a niente, possono averne anche uno da 10 anni, ma se non sono in sintonia vado via e viceversa. Mancano 5 partite alla fine e tutte sono motivo di rischio e opportunità. Perdere punti ora è problematico, ma dobbiamo raccattare tutto il possibile. Punto a punto fino alla fine così. Il Milan è forte, non ci sono tante considerazioni da fare. Prende pochi gol e fa parte della normalità purtroppo. La distanza tra noi e loro, fino a tre mesi fa, era netta, vediamo di assottigliarla".