Lazio, scelta la lista per la Champions League: escluso un centrocampista

Entro la mezzanotte di oggi – lunedì 4 settembre – i club che parteciperanno alle coppe europee dovranno comunicare la propria lista UEFA. Tra le prime italiane a renderla nota c’è stata la Lazio di Maurizio Sarri, pronta a fare ufficialmente ritorno in Champions League. Per i biancocelesti diverse le conferme in lista rispetto a quanto ci si attendeva dalla vigilia, così come le esclusioni. Dopo gli arrivi di Kamada e Guendouzi infatti, è stato scelto di non convocare per le coppe europee Toma Basic.