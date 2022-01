Lazio, Tare: “Il rinnovo di Sarri è vicino. Muriqi via? C’è tanta disinformazione”

Le parole del dirigente biancoceleste

"Muriqi? Non è vero che è vicino al CSKA. Queste cose fanno male a voi giornalisti e a chi tifa la Lazio. Noi non prendiamo in giro le persone e sappiamo cosa dobbiamo fare, facciamo scelte condivise con l'allenatore. Chi fa disinformazione non è corretto. Rinnovo di Sarri? Abbiamo problemi con l'indice economico che vanno risolti; quando lo faremo, se ci saranno situazioni che possano aiutare la squadra e Sarri, faremo il possibile. Il rinnovo è vicino, non è mai stato lontano".