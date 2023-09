Arrestati 4 danesi prima di Lazio-Atletico. Ma sono… amici di Isaksen

Ha del clamoroso quanto avvenuto martedì sera sulle tribune dell'Olimpico di Roma prima dell'esordio in Champions League della Lazio. L'attaccante danese dei biancocelesti, Gustav Isaksen, aveva infatti invitato il fratello e tre amici in tribuna per permettere loro di osservare da vicino e in posizione privilegiata il suo esordio con la maglia capitolina nella competizione. Ma non tutto è andato come sperato. Anzi: i quattro danesi hanno seminato il panico in tribuna autorità e in Montemario, finendo arrestati.