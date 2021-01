Lazio, Inzaghi: “Peserà l’assenza dei tifosi nel derby. Vogliamo vincere per svoltare”

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con la Roma: “La Roma è un’ottima squadra con un allenatore che stimo molto. Penso che la mia Lazio però non sia da meno: dovremo avere corsa, aggressività e determinazione. Vincere domani vorrebbe dire tre vittorie di fila, un obiettivo che non abbiamo ancora mai raggiunto in questa stagione, sarebbe la svolta”. Sarà un derby diverso e senza spettatori: “Peserà tantissimo, come sta pesando da dopo il lockdown. Ho alcuni giocatori che avrebbero bisogno del pubblico in tribuna. Per quanto riguarda Immobile e Luis Alberto dall’infermeria mi dicono che saranno a disposizione”.