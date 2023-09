Lazio-Monza, probabili formazioni e dove vederla in tv: Sarri cerca il riscatto dopo la sconfitta contro la Juventus

Ore 20:45, l'Olimpico si accede ancora. Lazio-Monza vale l'anticipo serale della quinta giornata di campionato. I biancocelesti devono riscattare la debacle di Torino (parzialmente archiviata dopo il pari elettrizzante di Champions contro l'Atletico Madrid), mentre per gli uomini di Palladino c'è da dare continuità al punto casalingo rimediato contro il Lecce.

La Lazio è l’unica squadra – tra quelle affrontate in Serie A – contro cui il Monza non ha ancora segnato nemmeno un gol: due vittorie biancocelesti su due gare nello scorso campionato (1-0 all’Olimpico e 2-0 allo U-Power Stadium). Fino ad ora il Monza ha perso senza segnare entrambe le sue gare di Serie A disputate allo Stadio Olimpico: 1-0 con la Lazio e 3-0 con la Roma; in generale contro squadre della regione Lazio, la formazione brianzola ha anche sempre subito almeno un gol (su quattro match giocati).