Lazio-Torino, Gravina spiega: “Protocollo chiaro, regole vanno rispettate”

La mancata disputa di Lazio-Torino ha rischiato di alzare un enorme polverone dopo la mancata disputa del match. Come se non bastasse il discusso caso di Juventus-Napoli dei mesi scorsi la Serie A si ritrova con una nuova grana da risolvere, a parlare della contorta situazione è stato Gabriele Gravina: “Rispetto il Protocollo che recita “salvo quanto disposto dall’autorità sanitaria”. Il protocollo è valido e il calcio si sta comportando in maniera responsabile. Le regole devono essere rispettate da tutti e la salute deve essere tutelata. Non vogliamo sostituire l’autorità sanitaria, continueremo a difendere il nostro protocollo ma ci sono decisioni che non riguardano la Federazione – conclude il presidente della FIGC al termine del Consiglio Federale – .

Lazio, con il Torino non si gioca ma due calciatori al controllo antidoping