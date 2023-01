Lecce, no alla Premier per un big del centrocampo. Le mosse di Corvino: in e out

Il Lecce blinda i propri gioielli e non nasconde le sue mosse di calciomercato, in entrata e in uscita. La conferma è arrivata nelle scorse ore dal responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino che, insieme al ds Stefano Trinchera, ha ammesso in conferenza stampa di aver rifiutato l’offerta formulata in forma scritta del Southampton di 11 milioni netti più 2 di bonus per l’acquisto in questa sessione invernale del capitano giallorosso Morten Hjulmand.