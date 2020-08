Lecce, Pantaleo Corvino: “Ho dato il cuore per questa maglia e continuerò a farlo. Rapporto diretto con tifosi”

Dopo l’ufficialità delle scorse giornate, ecco la presentazione ufficiale del nuovo Responsabile dell’Area Tecnica del Lecce Pantaleo Corvino. Dal sito ufficiale del club giallorosso è possibile leggere le prime parole del nuovo dirigente della società salentina.

Corvino: “Sono emozionato. Rapporto diretto con tifosi”

“Sono emozionato e non è una frase di circostanza”, ha esordito Pantaleo Corvino. “Contento è una delle parole che potrei usare per descrivere il mio stato d’animo in questo momento. A me piace essere sempre onesto, senza promettere illusioni. La mia speranza è di lasciare questi colori, quando terminerà il mio ciclo, dove e come li lasciai quindici anni fa quando andai via. Sul mio rapporto con i tifosi si potrebbero scrivere tante pagine. Dove ho lavorato ho sempre avuto un rapporto diretto, perché sono i miei tifosi e io sono il loro Direttore. Dove c’è tanto amore ci possono essere anche delle incomprensioni. I tifosi della Curva sanno che se ho sbagliato è stato solo per il troppo amore. Se si sono risentiti mi dispiace ma loro sanno che io sono sempre stato in buona fede. Ho dato il cuore per questa maglia e continuerò a farlo”.

Dal sito ufficiale del Lecce anche le parole del massimo dirigente giallorosso Saverio Sticchi Damiani: “Questa è per me una giornata di particolare emozione. Penso sia successo tutto in poco tempo, dalla retrocessione all’ultimo turno di campionato alla presentazione di quest’oggi di Pantaleo Corvino. Abbiamo preso il migliore d’Italia per questo tipo di ruolo, in base a quello che è il nostro progetto. Abbiamo avuto la possibilità di arrivare ad una figura irraggiungibile se non avesse giocato un ruolo determinante il cuore. Si apre un ciclo triennale, nel quale cercheremo di fare le cose con raziocinio, ma senza rinunciare ai sogni se si dovesse verificare l’occasione”.