Lecco, Di Nunno accusa il Perugia: “Volevano la B per poi vendere”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano " Il Giorno", il patron del Lecco Paolo Di Nunno ha parlato della lunga estate passata dal proprio club. Dopo la promozione in Serie B ottenuta sul campo, per il Lecco diverse udienze in Tribunale dopo l'iniziale esclusione. Adesso, nel mirino del patron Di Nunno c'è solo il campionato: “Testa al campionato, sappiamo che ci sono squadroni con gente che ha i soldi" - ha spiegato.

Lecco, Di Nunno contro Brescia e Perugia: "Gli è andata male, gli umbri volevano vendere agli americani"

Infine, arriva l'attacco del patron del Lecco contro Perugia e Brescia, club protagonisti anche loro di una complessa estate. "La sconfitta contro il Catanzaro ci poteva stare visto che siamo rimasti fermi per settimana a causa di gente che non ha un cavolo da fare come Perugia e Brescia che hanno deciso di fare causa a tutti perché loro la Serie C non volevano farla. E ci credo, gli umbri puntavano la B per vendere il club agli americani. Ma gli è andata male”- ha tuonato il patron del Lecco Paolo Di Nunno.