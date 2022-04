Leeds, i tifosi comprano una pagina di giornale per Bielsa

Il gesto dei tifosi

Marcelo Bielsa non è più da febbraio l’allenatore del Leeds. Il tecnico argentino è stato esonerato dopo i risultati non entusiasmanti, ma i tifosi non hanno di certo dimenticato la sua figura. Un gruppo di supporters dei Peacocks al fine di ringraziare El Loco ha acquistato un'intera pagina del più importante quotidiano di Rosario ('La Capital'), in Argentina, scrivendoci un messaggio molto toccante: