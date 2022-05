Leeds, una squadra “cattiva”: è record di cartellini in Premier League

Sconfitta per il club inglese contro il Chelsea e un rosso da record per Daniel James

Una sconfitta pesante che complica, come era prevedibile, la corsa alla permanenza in Premier League. Parliamo del Leeds che si è trovata a fare i conti con un k.o. per 0-3 contro il Chelsea nel match di campionato disputato ieri sera. La squadra inglese, ferma a 34 punti in classifica, dovrà sperare di ottenere delle vittorie negli ultimi turni del massimo torneo inglese per rimanere ai vertici del calcio d'Inghilterra.