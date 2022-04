Lega Serie A, Casini: “Approvate modifiche allo Statuto e istituite due Commissioni”

Le parole del presidente della Lega Serie A

Lorenzo Casini , neo presidente della Lega Serie A , ha fatto il punto sull'Assemblea svoltasi nella giornata di oggi a Milano nella sede di Via Rossellini. Sono stati spiegati i temi presi in esame nel corso dell'incontro e le decisione prese in vista del futuro. Queste le sue parole:

"L'Assemblea della Lega Serie A ha approvato all'unanimità le modifiche allo Statuto per adeguarlo ai principi informatori federali. Si tratta di un risultato importante, ottenuto anche grazie alla ritrovata compattezza tra tutte le società, che ringrazio. Il testo adesso sarà inviato al Commissario ad acta e alla Federazione. Ringrazio il presidente Gravina e il Commissario per la collaborazione mostrata nelle ultime settimane. Il compito di queste due Commissioni, nelle quali saranno distribuiti tutti i club, sarà di formulare, in tempi brevi, proposte per favorire lo sviluppo della Serie A e del calcio italiano in generale. Saranno recuperate le idee già discusse negli anni, verificate e aggiornate, così come saranno identificati i problemi e le possibili soluzioni. Le Commissioni serviranno anche per collaborare in modo proficuo con il Tavolo permanente attivato dalla FIGC".