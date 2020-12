Legale Napoli: “Abbiamo dimostrato buona fede. Per spostarsi serviva una casa volante”

Enrico Lubrano, avvocato che ha preso la difesa del Napoli nel questione del ricordo della partita contro la Juventus ha commentato la decisione del Collegio di Garanzia: “Inizialmente erano state elaborate delle ragioni errate, il divieto di spostamento era attivo dal 3 ottobre e il Napoli aveva chiesto la trasferta in bolla. Se la ASL avesse acconsentito il club avrebbe raggiunto Torino in tempo utile, ma non era arrivato l’ok, abbiamo sempre dimostrato buona fede. Siamo stati obbligati a rimanere presso la nostra dimora, per spostarsi serviva una casa volante”.