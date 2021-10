Leghe Europee dicono no al Mondiale ogni due anni

Assemblea dell'EPFL oggi a Milano. Il direttore generale Jacco Swart: Posizione di rifiuto unanime

“Le proposte di organizzare Mondiale ed Europeo ogni due anni sono state fermamente rifiutate”. Lo ha dichiarato il direttore generale della European Leagues, Jacco Swart, durante la conferenza stampa al termine dell’assemblea a Milano. “Ci siamo opposti al cambiamento del calendario, hanno proposto un’organizzazione biennale sia del mondiale che degli europei, tutte queste proposte sono state rifiutate, riteniamo che la Fifa – ha proseguito Swart – abbia preso in considerazione un cambiamento importante senza considerare gli impegni delle squadre di club. Una decisione, questa, che potrebbe creare un danno economico e non solo, noi come rappresentati del calcio non possiamo accettare questi cambiamenti. C’e’ una posizione di rifiuto unanime”. Alla riunione presente anche il componente della Lega Serie B all’interno dell’EPFL Paolo Bedin.