L’eterno Defoe si ritira dal calcio giocato: “E’ stato un viaggio incredibile”

L'annuncio dell'attaccante inglese

A 39 anni Jermain Defoe aveva deciso di continuare la sua carriera, nonostante l'età avanzata. A inizio stagione aveva infatti trovato un accordo col Sunderland, militante nella Football League One inglese. Ma dopo una lunga riflessione, l'attaccante ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e oggi ha annunciato il suo ritiro. Defoe ha trascorso una lunga carriera che l’ha portato a vestire maglie importanti come quelle di West Ham, Tottenham, Sunderland e Rangers , oltre a quella della Nazionale Inglese, con cui ha preso parte agli Europei del 2008 e del 2012 e al Mondiale 2010. Questo il messaggio pubblicato dal giocatore sui propri canali social:

"Dopo 22 anni sui campi da gioco ho deciso di ritirarmi dal calcio professionistico. È stata una decisione davvero difficile e ne ho discusso con la mia famiglia e le persone a me più vicine. Ho fatto il mio debutto fra i professionisti a 17 anni nel 1999, e sento che ora è il momento giusto per ritirarmi. Ho fatto un viaggio incredibile e ho incontrato delle persone straordinarie. Ora non vedo l’ora di trascorrere più tempo con i miei amici e la mia famiglia prima di andare avanti in questo prossimo capitolo della mia carriera".