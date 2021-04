Lewandowski: “Con Flick miglior periodo personale al Bayern. Nagelsmann? Mi aspetto…”

Il bomber dei tedeschi commenta il cambio di guida tecnica in vista della prossima annata

Julian Nagelsmann è stato annunciato nelle scorse ore come nuovo allenatore del Bayern Monaco . A partire dal 1° luglio, l'attuale tecnico del Lipsia guiderà i campioni bavaresi. Sul suo arrivo non potevano mancare le parole di Robert Lewandowski , bomber e simbolo del club di Monaco di Baviera.

FLICK - Intervistato dalla Bild, il centravanti del Bayern ha commentato prima di tutto l'addio di Hansi Flick: "Flick non è solo un buon allenatore, ma anche una grande persona. Puoi parlare con lui anche di argomenti personali. Con Hansi abbiamo raggiunto un successo storico. Per me il periodo sotto la sua guida è di gran lunga il periodo migliore vissuto al Bayern. Ci ha sempre dato un piano chiaro su cosa fare", ha ammesso Lewandowski.