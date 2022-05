Lewandowski conferma l’addio al Bayern: “Probabilmente è stata la mia ultima partita”

Le parole dell'attaccante polacco

Al termine dell'ultima gara di Bundesliga, Robert Lewandowski ha rilasciato qualche dichiarazione. Poche parole ma molto importanti per quanto riguarda il suo futuro: "È molto probabile che questa sia la mia ultima partita con il Bayern Monaco. Non posso dire al 100%, ma forse lo era. Vogliamo trovare la soluzione migliore per me e il club". Il Bayern Monaco, come vi avevamo già raccontato, si era opposto in maniera forte alla cessione del proprio attaccante. Ora la palla passa al club bavarese: aspettare una proposta dal Barcellona e lasciar andare Robert Lewandowski o trattenerlo per un'altra stagione e perderlo a zero tra dodici mesi.