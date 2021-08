Lewandowski gol ma non basta al Bayern che fa 1-1 col B. M’ Gladbach

Un pareggio che dopo 90' bellissimi è giusto

Spettacolo, occasioni e due gol. Questo quello che ha offerto la prima partita della 52.ma edizione della Bundesliga tra il Borussia di Monchengladbach e il Bayern Monaco finita 1-1. Campioni di Germania in svantaggio nel primo tempo con il gol dei padroni di casa segnato da Plea, poi al 41' il pareggio di Lewandowski. E' stato un buon Bayern quello che ha mandato in campo Julian Nagelsmann anche lui al debutto ufficiale con i rot-weiss di Monaco di Baviera ma che non è stato cinico. Lewandowski ha avuto tante occasioni che non sono state sfruttate anche per la bravura dello svizzero Sommer autore di grandi parate. Pareggio comunque giusto anche perchè il Gladbach nella ripresa si è divorato due colossali chance per tornare in vantaggio.