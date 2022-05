Lewandowski vuole solo il Barcellona ed è pronto a tagliarsi lo stipendio

La scelta del fuoriclasse polacco

Robert Lewandowski è pronto a lasciare il Bayern Monaco dopo i suoi 344 gol in 374 presenze con la maglia dei bavaresi. L'attaccante ha rifiutato il rinnovo di contratto offertogli dai campioni di Germania, ma il centravanti vuole provare una nuova esperienza dopo quella in Baviera. Il Barcellona sembrerebbe essere la destinazione più plausibile, visto l'apprezzamento del giocatore per i blaugrana e la mancanza di una vera e propria punta di spessore per la squadra di Xavi.