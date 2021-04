L’ex Inter Fredy Guarin arrestato in Colombia per violenza domestica

L’ex centrocampista dell’Inter Fredy Guarin – oggi in forza ai Millonaros – è stato arrestato in Colombia. Il calciatore si è reso protagonista di una violenta lite familiare: sotto l’effetto di sostanze si sarebbe scagliato contro i genitori che sarebbero stati costretti a chiamare le autorità per placare la sua furia.

A spiegare la situazione è stato il dirigente delle forze dell’ordine di Medellin, Jorge Luis Vargas: “Abbiamo ricevuto una telefonata relativa ad una violenza domestica in cui era coinvolto Guarin. Quando la polizia è arrivata sulla scena, ha trovato lesioni personali all’interno dell’abitazione dove il ragazzo si è reso protagonista di una lite con i suoi genitori. Hanno agito in maniera professionale, i genitori hanno chiamato affinché questa persona fosse condotta come previsto dalla legge. Vogliamo invitare i colombiani al rispetto e all’uso moderato di sostanze che possono generare dipendenza. Siamo in attesa delle azioni legali che la famiglia potrebbe intraprendere, è necessaria una denuncia. Stiamo lavorando, mettendoci in contatto con l’accusa e i medici per avere una diagnosi“.