L’ex Juventus Khedira dice addio al calcio

Con un post sul proprio account Twitter l’Hertha Berlino ha annunciato l’addio al calcio di Sami Khedira, ex centrocampista di Juventus e Real Madrid.

Il campione del Mondo 2014 con la Germania, vincitore della Champions League con il Real Madrid lo stesso anno, Sami Khedira, attualmente all'Hertha di Berlino, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a fine stagione. L'ex Juventus, oggi 34enne ha ufficializzato la sua decisione su Twitter . "Dopo la partita di sabato è il momento dei saluti. Così orgoglioso di aver avuto la possibilità di vivere tutti questi momenti speciali con te! Grazie a tutti i tifosi, ai compagni di squadra, agli allenatori e ovviamente alla mia famiglia e ai miei amici". Il tweet dell'Hertha: “Anche se non hai indossato a lungo la nostra maglia - scrive il club della capitale tedesca -: grazie di tutto! E’ bello che tu ci abbia aiutato in un momento difficile”. Khedira ha vinto anche Bundesliga (nel 2007 con lo Stoccarda), La Liga (nel 2012 con il Real Madrid) e cinque scudetti con la squadra bianconera (nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020).

FUTURO - Sami Khedira resterà nel mondo del calcio comunque come ha dichiarato: "Voglio riflettere su tutto quello che ho fatto in questi lunghi anni, poi deciderò se avere un ruolo di dirigente o di allenatore. Mi prenderò del tempo per me stesso e non ripartirò subito con un nuovo progetto. E' sicuro che rimarrò per tanto tempo nel mondo del calcio"