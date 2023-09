Grande protagonista in passato con la maglia della Lazio in Serie A, Luiz Felipe Ramos è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Al Ittihad, club dell'Arabia Saudita. Il difensore brasiliano naturalizzato italiano dunque, lascia il Betis Siviglia e si trasferisce nell'ambizioso club saudita, dove giocano già Benzema, Kanté, Jota e Fabinho. Adesso, l'Al Ittihad proseguirà il proprio pressing per portare in Arabia Saudita Mohamed Salah, stella di cui il Liverpoolnon vorrebbe privarsi.