L’ex presidente del Barcellona è sicuro: “Mbappé ha già firmato col Real Madrid”

Le parole dell'ex presidente blaugrana

Una delle telenovele dell'estate sarà sicuramente la situazione di Kylian Mbappé. L'attaccante è in scadenza di contratto col PSG e non intende rinnovare il suo contratto con i parigini. Il Real Madrid sembra la candidata numero uno per accaparrarsi il fuoriclasse francese. Nelle ultime ore è arrivata anche la conferma di Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona dal 2000 al 2003. Ecco le sue parole rilasciate a Radio Marca: "Vi do l'esclusiva. Kylian ha già firmato per il Real Madrid, ne sono sicuro. Conosco Florentino Perez e ne sono sicuro".