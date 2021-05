Liga, Messi tifa Suarez: a pranzo insieme prima dell’ultima gara di campionato

I due calciatori insieme alle rispettive moglie si sono incontrati per un pasto tra amici

Lionel Messi e Luis Suarez di nuovo insieme. Nessun affair di mercato, ma solo un incontro in amicizia dopo tanto tempo. La Pulce del Barcellona e il Pistolero dell'Atletico Madrid, insieme alle rispettive mogli, si sono incontrati per un pranzo in amicizia e, magari, avranno pure parlato dell'ultimissima giornata di Liga che potrebbe regalare il titolo ai Colchoneros.

Ebbene sì, perché persa la possibilità di giocarsi il titolo con Real e Atletico, a Messi non resta altro che improvvisarsi 12° uomo per la squadra rojiblanca. Ci scherza, a tal proposito, Marca che sulla sua prima pagina odierna non fa giri di parole: "Messi, il giocatore numero 12 dell'Atletico". Il riferimento è appunto alla grande amicizia che lega l'argentino all'uruguaiano che si è trasferito in questa stagione a Madrid e che lotterà nell'ultimo turno per vincere il campionato.