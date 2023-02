Superlega, Liga contro Real e Barcellona: esclusi dalle riunioni sui diritti tv

Cresce la tensione in Liga spagnola. Lo fa sapere il quotidiano spagnolo Vozpópuli, spiegando che il presidente della Liga Javier Tebas ha adottato la decisione di escludere i due principali club, Real Madrid e Barcellona , dalle riunioni in cui si prendono decisioni sul futuro del business dei diritti tv del massimo campionato di calcio spagnolo.

La base di questa decisione passa attraverso l’impegno “molto attivo” di Real Madrid e Barcellona nei confronti della Superlega che, un torneo che rischia di danneggiare gravemente il valore dei diritti televisivi dei club della Liga spagnola che non partecipano al discusso torneo separatista. Il torneo svaluterebbe infatti tutti i diritti del 10% a livello nazionale e del 25% a livello internazionale.

Al contrario, da fonti vicine alla Superlega si evidenzia che le stime non hanno senso visto che il format della nuova competizione, che potrebbe essere lanciata nel 2024 o nel 2025, non è ancora definito e che eventuali ragionamenti sarebbero dunque da posporre. Per ora, i promotori del torneo avrebbero rinunciato al meccanismo dei posti fissi nella competizione.