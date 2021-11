Lineker: “Rangnick al Manchester United scelta intelligente”

Il parere dell'ex attaccante della nazionale inglese sul probabile arrivo del tecnico tedesco all'Old Trafford

L'ex attaccante del Barcellona e dell'Inghilterra Gary Lineker ha commentato la notizia che Ralph Rangnick potrebbe essere nominato allenatore del Manchester United. "La nomina dell'ex Lipsia è una mossa intelligente per il Manchester United", ha twittato Lineker. In precedenza è stato riferito che Rangnik è pronto a sottoscrivere un contratto di 6 mesi con il club inglese sulla panchina e dopo 2 anni come consulente.