Lineker sta con Henderson: “Troppe partite e lo spettacolo ne risente”

Il commento dell'ex giocatore sui tanti impegni per le formazioni inglesi in questo periodo

La Premier League sta facendo i conti con l'incremento dei casi di positività al Covid che, però, non hanno bloccato il fittissimo calendario di gare che, come ogni anno, prevede le sfide nel corso delle vacanze natalizie. Se nelle scorse ore era stato piuttosto duro il commento del capitano del Liverpool Jordan Henderson, a fargli eco è stato, via social, anche l'ex calciatore Gary Lineker sempre molto pungente e soprattutto seguito da moltissimi fan.